Київ Кримінал Допомагала окупантам будувати будівлю уряду "ЛНР": у Києві затримали власницю будівельної фірми
5 травня, 02:27
Допомагала окупантам будувати будівлю уряду "ЛНР": у Києві затримали власницю будівельної фірми

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Києві затримали власницю будівельної компанії, яка ремонтувала "будинок уряду "ЛНР"" і отримала за це понад 630 тисяч гривень.
  • Жінка перереєструвала своє підприємство в Луганській області за законодавством Росії, щоб співпрацювати з окупаційною владою.

У Києві викрили власницю будівельної компанії з Луганщини, яка співпрацювала з окупаційною владою та виконувала її замовлення. У 2025 році фірма жінки ремонтувала так званий "будинок уряду "ЛНР"" і отримала за це понад 630 тисяч гривень.

Про це пише Офіс Генерального прокурора України.

Як затримана жінка у Києві допомагала окупантам з так званої "ЛНР"?

За даними слідства, у 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала своє підприємство в Луганській області за законодавством Росії та включила його до системи державних закупівель країни-агресорки. 

Надалі компанія виконувала роботи на об'єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду "ЛНР"", 
– розповіли прокурори.

Встановлено, що у 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тисяч гривень. 

У Києві затримали власницю будівельної фірми, яка допомагала ремонтувати "будинок уряду "ЛНР"" / Фото Офісу генпрокурора

 

Зрештою жінці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. 

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

