Допомагала окупантам будувати будівлю уряду "ЛНР": у Києві затримали власницю будівельної фірми
У Києві викрили власницю будівельної компанії з Луганщини, яка співпрацювала з окупаційною владою та виконувала її замовлення. У 2025 році фірма жінки ремонтувала так званий "будинок уряду "ЛНР"" і отримала за це понад 630 тисяч гривень.
Про це пише Офіс Генерального прокурора України.
Як затримана жінка у Києві допомагала окупантам з так званої "ЛНР"?
За даними слідства, у 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала своє підприємство в Луганській області за законодавством Росії та включила його до системи державних закупівель країни-агресорки.
Надалі компанія виконувала роботи на об'єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду "ЛНР"",
– розповіли прокурори.
Встановлено, що у 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тисяч гривень.
У Києві затримали власницю будівельної фірми, яка допомагала ремонтувати "будинок уряду "ЛНР"" / Фото Офісу генпрокурора
Зрештою жінці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Кого ще з посібників ворога затримали в Україні нещодавно?
СБУ затримала коригувальника російських ударів по Запоріжжю, який маскувався під літнього чоловіка. Росія завербувала злодія через телеграм-канал, пообіцявши йому "легкі гроші" в обмін на інформацію для коригування ударів по місту.
До цього Служба безпеки затримала інспектора ДПСУ, який коригував обстріли північних регіонів Україні, передаючи росіянам дані про українську ППО. Ворожий агент фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.
СБУ також затримала російського агента в Черкаській області, який наводив удари по енергетичній інфраструктурі. Затриманий виявився студентом, завербованим російськими спецслужбами для отримання "легких" грошей.