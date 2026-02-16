Спробуйте швидко присісти: комунальники Києва не справляються з ожеледицею і дали людям поради

На вівторок, 17 лютого, мешканців Києва та області попереджають про погіршення погоди, а також ожеледицю. Тож ситуація на дорогах буде дещо проблематичною.

Через це пішоходам дали рекомендації, що допоможуть уникнути ймовірних наслідків негоди. Про це написали на сторінці КМДА.

Актуально Україну накрила потужна негода: в яких областях снігопади, а де масові підтоплення

На що звернути увагу пішоходам Києва та області?

Зазначається, що 17 лютого погода буде хмарною, без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -14…-16 градусів, вдень буде 7 – 9градусів морозу.

До того ж, оголошено про жовтий рівень небезпечності.

Так, пішоходам радять ходити не поспішаючи, тримати ноги злегка розслабленими та трохи зігнутими в колінах, ступати на всю підошву стопи. Не варто також ховати руки в кишені, натомість розмахуйте ними в такт ходьбі, це допоможе краще зберігати рівновагу.

Якщо ви все ж втратили рівновагу під час ходьби в ожеледицю, спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

пам'ятайте, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в 4 – 5 разів.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайтеся, якою буде погода саме у вашому місті в новому сервісі 24 Каналу.

У КМДА також наголосили, що комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Яка ситуація в інших регіонах України?