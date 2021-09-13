Перелом ключиці та травма голови: в "Епіцентрі" у Києві на дитину звалилася шафа

Не закріплена шафа впала на хлопчика, коли той перебував разом із мамою у відділі меблів для дітей. Виставковий екземпляр не був закріплений, тому звалився на потерпілого та спричинив йому досить важкі травми.

За словами матері хлопчика, шафа, яка впала, хитається навіть якщо її просто зачепити, а при відкритті – втрачає рівновагу та починає падати.

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Саме це й сталося з хлопчиком, коли він відкрив дверці шафи. Утримати її він не зміг.

Лікар прийшов за пів години



Окрім травми ключиці хлопчик отримав забій голови / Фото Людмили Похіл

Як стверджує у фейсбуці Людмила Похіл, чий син травмувався, вони хотіли вибрати дитяче крісло-мішок.

Шафа стояла поруч з дитячими меблями без кріплень до стіни.

Після інциденту медичний працівник "Епіцентру" не з'являвся на місці події майже 30 хвилин. Згодом медик лише наліпив дитині на лоба пластир, тоді як ушкодження хлопця були значно більш серйозними.

Батьки потерпілого відвезли хлопчика до лікарні, де йому наклали гіпс. У хлопця діагностували перелом ключиці. Йому доведеться ходити з гіпсом 3 тижні.



Шафа зламала хлопчику ключицю / Фото Людмили Похіл



Чого я домагаюся? Щоб "Епіцентр" або прибрав окремо дитячі товари далі від шаф, або прикрутив виставкові зразки до стіни в зоні дитячих товарів. Не повинно бути дитячих смертей в зоні дитячих товарів,

– підкреслила Похіл.

В "Епіцентрі" обіцяють все компенсувати

У самій компанії в коментарі 24 каналу розповіли, що інцидент стався на проспекті Степана Бандери, 11А. Також у "Епіцентрі" попросили вибачення у постраждалого хлопчика та його родини.

Внаслідок інциденту у компанії почали службове розслідування. Крім того, у мережі будівельних гіпермаркетів пообіцяли зробити все, аби подібні випадки не повторювалися. Також в магазинах провели перевірки щодо безпечності торгового обладнання та його закріплення.

Родині постраждалого хлопчика обіцяють компенсувати всі медичні витрати та надати додаткову допомогу, якщо така знадобиться.