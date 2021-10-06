Перевізники Києва мстяться КМДА судом через перевірки у маршрутках

Четверо перевізників Києва подали судовий позов проти Київської міської державної адміністрації. Причиною стали нові правила для маршрутників, яких влада міста почала суворо контролювати.

Зокрема, позивачі хочуть, аби КМДА заборонили проводити перевірки та фіксувати порушення. Адже це загрожує перевізникам розривом співпраці з ними.

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"Війну" оголосила майже третина маршрутників

Заступник голови КМДА Костянтин Усов розповів, що позов до Господарського суду міста Києва подали приватні підприємства "Парк", "АВЕН – ЕЗЕР", а також товариства з обмеженою відповідальністю "Радонь" і "Ярославь – авто". Вони обслуговують 55 столичних маршрутів на 458 автобусах.

Це 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень. Усі ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди, в яких містяться нові умови міста,

– наголосив Усов.

Маршрутників лишили без шансону

Інспектори Комунальної служби перевезень почали працювати у Києві з 17 вересня.

Вони контролюють справність та зовнішній вигляд транспорту, його доступність для малобольних груп населення, охайність водіїв, а також стежать, аби в салоні не лунала жодна музика.

Перевірки водіїв будуть плановими та позаплановими. Останні відбуватимуться після скарг пасажирів.

Крім того, обов'язковою вимогою до водіїв буде носіння уніформи та спілкування українською мовою.

Позов перевізників поданий проти департаменту транспортної інфраструктури КМДА.