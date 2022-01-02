В перший день нового року: під Києвом 19-річний водій збив двох пішоходів

В селі Гора, поблизу Києва, сталася ДТП за участю 19-річного водія. Він збив двох пішоходів.

Інцидент стався 1 січня приблизно о 20:00. Зараз правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

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Водій наїхав на пішоходів

За інформацією правоохоронних органів, 19-річний місцевий житель за кермом Skoda Fabia наїхав на двох пішоходів:

54 років;

51 років.

Відомо, що вони рухалися проїжджою частиною дороги праворуч у напрямку руху автомобіля.



ДТП сталася поблизу Києва / Фото поліції Київської області



Пішоходи отримали тілесні пошкодження / Фото поліції Київської області

Людей госпіталізували

Через дорожньо-транспортну пригоду пішоходи отримали тілесні ушкодження. Їх негайно госпіталізували до Бориспільської лікарні.

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