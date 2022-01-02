Инцидент произошел 1 января примерно в 20:00. В настоящее время правоохранители устанавливают детали инцидента.

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Водитель наехал на пешеходов

По информации правоохранительных органов, 19-летний местный житель за рулем Skoda Fabia наехал на двух пешеходов:

54 года;

51 год.

Известно, что они двигались по проезжей части дороги справа в направлении движения автомобиля.

ДТП произошло вблизи Киева / Фото полиции Киевской области

Пешеходы получили телесные повреждения / Фото полиции Киевской области

Людей госпитализировали

Из-за дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения. Их немедленно госпитализировали в Бориспольскую больницу.

Важно! В полиции призвали водителей придерживаться правил дорожного движения и соблюдать осторожность.

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