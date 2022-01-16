Під Києвом легковик влетів у вантажівку: загинула дитина
Джерело:Поліція Київської області
Смертельна автротроща сталась 15 січня у Вишгородському районі, що на Київщині. Легковик Honda влетів у вантажівку "МАЗ". У лікарні померла 11-річна пасажирка легкового автомобіля.
Трагічне зіткнення сталось біля села Хотянівка близько 17:45. Легковий автомобіль, за інформацією поліції, не віддав перевагу руху вантажівці.
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За кермом легковика був лікар
За кермом Honda був 66-річний лікар. Він здійснював виїзд на головну дорогу із котеджного містечка "Міжріччя". "МАЗ" рухався з боку Вишгорода у напрямку села Хотянівка.
В автотрощі постраждав водій та його 11-річна донька. Потерпілих доставили до лікарні. Проте дитині врятувати життя не вдалось. Неушкодженими залишились водій фури та 28-річна мати дівчинки.
Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Вже після цього ДТП нададуть правову кваліфікацію.
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