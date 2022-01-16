Під Києвом легковик влетів у вантажівку: загинула дитина

Смертельна автротроща сталась 15 січня у Вишгородському районі, що на Київщині. Легковик Honda влетів у вантажівку "МАЗ". У лікарні померла 11-річна пасажирка легкового автомобіля.

Трагічне зіткнення сталось біля села Хотянівка близько 17:45. Легковий автомобіль, за інформацією поліції, не віддав перевагу руху вантажівці.

Нещодавно Смертельна ДТП біля Дніпра: автобус і легковик загорілися після зіткнення – моторошні фото

За кермом легковика був лікар

За кермом Honda був 66-річний лікар. Він здійснював виїзд на головну дорогу із котеджного містечка "Міжріччя". "МАЗ" рухався з боку Вишгорода у напрямку села Хотянівка.

В автотрощі постраждав водій та його 11-річна донька. Потерпілих доставили до лікарні. Проте дитині врятувати життя не вдалось. Неушкодженими залишились водій фури та 28-річна мати дівчинки.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Вже після цього ДТП нададуть правову кваліфікацію.

Легковик зіткнувся з вантажівкою на Київщині / Фото Нацполіції

Водій вантажівки не постраждав / Фото Нацполіції

Тим часом Масштабна автотроща в окупованому Криму: зіткнулись понад десять автівок

Останні масштабні ДТП в Україні: