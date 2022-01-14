У Львові за кермом раптово помер водій: некероване авто виїхало на зустрічну

Інцидент трапився на вулиці Любінській. Наразі спеціалісти встановлюють причину смерті чоловіка.

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Чоловік раптово помер за кермом

Приблизно о 7:40 на вулиці Любінській водієві автомобіля Kia Soul раптово стало погано під час руху. Чоловік помер просто за кермом.

Некерована автівка виїхала на зустрічну смугу, а потім – на тротуар. Там вона й зупинилася. У коментарі ZAXID.NET в поліції розповіли, що в момент аварії в салоні перебували 3 пасажири. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.



Аварія сталася на вулиці Любінській / Фото поліції Львівщини

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Тіло загиблого скерували на експертизу

На місці аварії наразі працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Щоб встановити причину смерті водія, його тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Наразі правоохоронці розв'язують питання правової кваліфікації події та намагаються встановити усі обставини ДТП.



Водій помер за кермом / Фото поліції Львівщини



Авто виїхало на тротуар і зупинилося / Фото поліції Львівщини