Инцидент произошел на улице Любинской. Специалисты устанавливают причину смерти мужчины.

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Мужчина внезапно умер за рулем

Приблизительно в 7:40 на улице Любинской водителю автомобиля Kia Soul внезапно стало плохо во время движения. Мужчина умер прямо за рулем.

Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу, а затем – на тротуар. Там он остановился. В комментарии ZAXID.NET в полиции рассказали, что в момент аварии в салоне находились 3 пассажира. В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла на улице Любинской / Фото полиции Львовской области

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Тело погибшего направили на экспертизу

На месте аварии работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта. Чтобы установить причину смерти водителя, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители решают вопросы правовой квалификации происшествия и пытаются установить все обстоятельства ДТП.

Водитель умер за рулем / Фото полиции Львовской области

Авто выехало на тротуар и остановилось / Фото полиции Львовской области