Аварія сталась на ділянці трасі Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машини зіткнулись у районі мосту через річку Бельбек.

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В аварію потрапила фура, два фургони та легковики

Причиною ДТП стало утворення ожеледиці. В аварію потрапили один "Камаз", два фургони "Газель" та одразу 10 легкових автомобілів. В аварії постраждали троє людей, проте ця інформація – попередня.

Постраждалим надали медичну допомогу на місці. На місці аварії працюють співробітники так званої "Державтоінспекції Севастополя".

Вантажівку розвернуло на дорозі

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, що "Камаз" розвернуло попере автошляху. Вантажівка проломила роздільну огорожу та виїхала на зустрічну смугу.

Дивіться відео з місця аварії:

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