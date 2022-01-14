Аварія сталась на ділянці трасі Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машини зіткнулись у районі мосту через річку Бельбек.
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В аварію потрапила фура, два фургони та легковики
Причиною ДТП стало утворення ожеледиці. В аварію потрапили один "Камаз", два фургони "Газель" та одразу 10 легкових автомобілів. В аварії постраждали троє людей, проте ця інформація – попередня.
Постраждалим надали медичну допомогу на місці. На місці аварії працюють співробітники так званої "Державтоінспекції Севастополя".
Вантажівку розвернуло на дорозі
На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, що "Камаз" розвернуло попере автошляху. Вантажівка проломила роздільну огорожу та виїхала на зустрічну смугу.
Дивіться відео з місця аварії:
Коротко про масштабні ДТП в Україні:
- 12 січня на Київщині нетверезий чоловік на Opel Vectra спровокував аварію. Після того, як його зупинили поліцейські, він збив патрульного.
- У Вінницькій області 9 січня у жахливій ДТП загинули троє людей, серед загиблих – ветерани АТО.
- На Бориспільщині, що у Київській області, 12 січня "Камаз" зніс легковика. Загинув водій останнього.