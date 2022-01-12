Удар був настільки сильним, що легковик аж зім'яло. На жаль, ніхто із людей, які були всередині, не вижив. Жертвами, зокрема, стали двоє колишніх бійців АТО.

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Загиблі їхали на похорон

Рятувальники змушені були діставати загиблих за допомогою спецтехніки. Водієм авто був 31-річний Дмитро Кінзерський. Серед пасажирів – 54-річний Віктор Волошин та його дружина Тетяна. Усі жертви їхали на похорон до іншого села. Вони мешкали у селі поблизу Тростянця на Вінниччині.

Поки що обставини аварії розслідує поліція. Ми тільки припускаємо, що дорога того дня була слизькою. Можливо, авто стало заносити й розвернуло боком. Тоді воно і виїхало на зустрічну смугу і врізалося у вантажівку,

– розповів староста села Тростянець Сергій Бойко.

Загиблий Дмитро Кінзерський був хрещеним голови села.

Воювали на Донбасі

За словами Бойка, його похресник воював на Донбасі. Як повернувся з фронту, то їздив на заробітки до Польщі, звідки повернувся нещодавно. Одруженим чоловік не був.



Ветеран АТО Дмитро Кінзерський / Фото фейсбук Дмитра Кінзерського

Побратим Дмитра Віктор Волошин також раніше воював на Донбасі, а зараз Україну захищає його син. Якраз у день загибелі батька він мав повертатися на фронт. Крім сина, у подружжя Волошинів залишилися ще доросла донька та онук.



Віктор Волошин із дружиною Тетяною / Фото фейсбук Віктора Волошина

Віктор працював у комунальному підприємстві у Тростянці. Хороший чоловік, з ним завжди можна було порадитися, він нікому не відмовляв у допомозі. Тетяна займалася домашнім господарством, – сказав голова села.

Загиблих поховали 11 січня на місцевому цвинтарі у Тростянці. У поліції відкрили справу про порушення правил дорожнього руху, через що загинули кілька людей.

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На Прикарпатті 11 січня сталася масштабна ДТП. В аварію на автошляху Черніїв – Марківці потрапили одразу 4 автомобілі. Внаслідок ДТП 2 людини отримали травми.

На виїзді з Одеси також 11 січня фура з п'яним водієм на швидкості знесла легковик. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї смертельної ДТП.

У селі Мирне, що на Бориспільщині, ввечері 11 січня сталася смертельна аварія. Там "Камаз" врізався у легковик Volkswagen, через що водій легковика загинув.

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