Аварія трапилася о 21:40 на Південному крузі. Водій застряг у розбитій маршрутці.

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ДТП у Мелітополі з маршруткою

У Мелітополі ввечері 11 січня маршрутка на великій швидкості влетіла у стовп.

За словами очевидців інциденту, водія транспорту із розбитого авто деблокували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, чоловік живий.

У салоні маршрутки з пасажирів була лише дружина водія. За неофіційною інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Про її стан інформації немає.

Авто навряд чи вдасться відремонтувати. Крім того, внаслідок ДТП зламана електроопора.

У Мелітополі маршрутка віхала у стовп: Фото "Ріа-Мелітополь"

Маршрутка всю ніч простояла на місці аварії

Вранці 12 січня з'явилася інформація, що маршрутку ще не забрали з місця ДТП, всю ніч вона простояла на проїжджій частині. З'ясувалося, що у місті немає жодного евакуатора, який міг би відправити таке авто на штрафмайданчик.

Наразі стягнути маршрутку з бордюру, аби вона не перешкоджала рух катівок, намагаються комунальники. Вони використовують спецтехніку.

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Зверніть увагу! У Мелітополі 11 січня у ДТП потрапив поліцейський Іван Єлісеєв та його дружина. У той час чоловік перебував поза службою. На жаль, подружжя загинуло. У них залишився 7-річний син.