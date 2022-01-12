Аварія трапилася о 21:40 на Південному крузі. Водій застряг у розбитій маршрутці.
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ДТП у Мелітополі з маршруткою
У Мелітополі ввечері 11 січня маршрутка на великій швидкості влетіла у стовп.
За словами очевидців інциденту, водія транспорту із розбитого авто деблокували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, чоловік живий.
У салоні маршрутки з пасажирів була лише дружина водія. За неофіційною інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Про її стан інформації немає.
Авто навряд чи вдасться відремонтувати. Крім того, внаслідок ДТП зламана електроопора.
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Маршрутка всю ніч простояла на місці аварії
Вранці 12 січня з'явилася інформація, що маршрутку ще не забрали з місця ДТП, всю ніч вона простояла на проїжджій частині. З'ясувалося, що у місті немає жодного евакуатора, який міг би відправити таке авто на штрафмайданчик.
Наразі стягнути маршрутку з бордюру, аби вона не перешкоджала рух катівок, намагаються комунальники. Вони використовують спецтехніку.
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