Внаслідок ДТП 2 людини отримали травми. Їх каретами швидкої допомоги госпіталізували до лікарні.
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Що відомо про автотрощу
За попередньою інформацією від патрульної поліції між Черніївом та Марківцями відбулося зіткнення чотирьох автомобілів:
- Volkswagen Golf,
- Renault Trafic,
- Opel Kadett,
- Mercedes-Benz Sprinter.
Попередньо відомо, що один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, що й стало причиною аварії. Двоє водіїв травмувалися й наразі перебувають у лікарні. На місці працюють слідчі та патрульні.
У пресслужбі ДСНС повідомили, що до робіт на місці ДТП залучили рятувальну групу, що складається з декількох осіб.
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Понівечене авто / Фото Галка.IF
Зауважимо, що на проспекті Науки у Голосіївському районі Києва сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Учасниками автотрощі стали одразу 5 автівок. За попередніми даними, ніхто не постраждав, але деякі авто зазнали серйозних пошкоджень.