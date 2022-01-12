Авария случилась в 21:40 на Южном круге. Водитель застрял в разбитой маршрутке.

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ДТП в Мелитополе с маршруткой

В Мелитополе вечером 11 января маршрутка на большой скорости влетела в столб.

По словам очевидцев инцидента, водителя транспорта из разбитого авто деблокировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, мужчина жив.

В салоне маршрутки из пассажиров была только жена водителя. По неофициальной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. О ее состоянии информации нет.

Авто вряд ли удастся отремонтировать. Кроме того, в результате ДТП сломана электроопора.

В Мелитополе маршрутка въехала в столб: Фото"РИА-Мелитополь"

Маршрутка всю ночь простояла на месте аварии

Утром 12 января появилась информация, что маршрутку еще не забрали с места ДТП, всю ночь она простояла на проезжей части. Выяснилось, что в городе нет ни одного эвакуатора, который мог бы отправить такое авто на штрафплощадку.

Сейчас стянуть маршрутку с бордюра, чтобы она не препятствовала движению катушек, пытаются коммунальщики. Они используют спецтехнику.

Маршрутку не могут вывезти с проезжей части: смотрите видео

Обратите внимание! В Мелитополе 11 января в ДТП попал полицейский Иван Елисеев и его жена. В то время мужчина находился вне службы. К сожалению, супруги погибли. У них остался 7-летний сын.