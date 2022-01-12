Удар был настолько сильным, что легковушку аж смяло. К сожалению, никто из людей, которые были внутри, не выжил. Жертвами, в частности, стали двое бывших бойцов АТО.

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Погибшие ехали на похороны

Спасатели вынуждены были доставать погибших с помощью спецтехники. Водителем авто был 31-летний Дмитрий Кинзерский. Среди пассажиров – 54-летний Виктор Волошин и его жена Татьяна. Все жертвы ехали на похороны в другое село. Они жили в селе вблизи Тростянца Винницкой области.

Пока обстоятельства аварии расследует полиция. Мы только предполагаем, что дорога в тот день была скользкой. Возможно, авто стало заносить и развернуло боком. Тогда оно и выехало на встречную полосу и врезалось в грузовик,

– рассказал староста села Тростянец Сергей Бойко.

Погибший Дмитрий Кинзерский был крестником главы села.

Воевали на Донбассе

По словам Бойко, его крестник воевал на Донбассе. Как вернулся с фронта, то ездил на заработки в Польшу, откуда вернулся недавно. Женатым мужчина не был.



Ветеран АТО Дмитрий Кинзерский / Фото фейсбук Дмитрия Кинзерского

Побратим Дмитрия Виктор Волошин также ранее воевал на Донбассе, а сейчас Украину защищает его сын. Как раз в день гибели отца он должен был возвращаться на фронт. Кроме сына, у супругов Волошинов остались еще взрослая дочь и внук.



Виктор Волошин с женой Татьяной / Фото фейсбук Виктора Волошина

Виктор работал в коммунальном предприятии в Тростянце. Хороший человек, с ним всегда можно было посоветоваться, он никому не отказывал в помощи. Татьяна занималась домашним хозяйством, – сказал глава села.

Погибших похоронили 11 января на местном кладбище в Тростянце. В полиции открыли дело о нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли несколько человек.

Последние новости о ДТП в Украине

На Прикарпатье 11 января произошло масштабное ДТП. В аварию на автодороге Черниев – Марковцы попали сразу 4 автомобиля. В результате ДТП 2 человека получили травмы.

На выезде из Одессы также 11 января фура с пьяным водителем на скорости снесла легковушку. Впоследствии в сети обнародовали видео этого смертельного ДТП.

В селе Мирное Бориспольского района, вечером, 11 января, произошла смертельная авария. Там "Камаз" врезался в легковушку Volkswagen, из-за чего водитель легковушки погиб.

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