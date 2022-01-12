Норма вмісту алкоголю крові керманича була перевищена в понад 13 разів. Мовиться про аварію, що трапилася на виїзді з Одеси 11 січня.

Ця подія В Одесі п'яний водій фури на швидкості зніс легковик і стовп: є загиблий

Це одразу помітили

Вміст алкоголю в крові становив 2,62, коли нормою є 0,2 проміле. Тобто це в 13,1 раза більше, ніж дозволено.

Коли трапилася аварія, очевидці та правоохоронці одразу помітили підозрілу поведінку та погану координацію водія. Тому його негайно відправили на проходження експертизи.



Легковик після зіткнення з фурою / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

Що йому загрожує

Отримані дані дозволять швидше довести в суді, що чоловік справді винен у цій аварії. Наразі йому вже оголосили підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння. Вона передбачає від 5 до 10 років ув'язнення.



Фура п'яного керманича / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

Шансів вижити не було

Аварія трапилася поряд із підприємством "Севертранс” на трасі Одеса – Миколаїв. Фура на великій швидкості вилетіла на зустрічну смугу, де практично знесла легковик Skoda. Потім вантажівка ще й протаранила електроопору, яка впала.

Водій легкового автомобіля практично не мав шансів вижити. Від надзвичайно важких ушкоджень 58-річний одесит помер до приїзду швидкої.

Згодом у мережі оприлюднили відео цієї аварії. На записі було помітно, що водій легковика намагався звернути з дороги. Проте він зреагував лише за мить до зіткнення.



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