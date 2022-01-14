За кермом легковика перебував 61-річний чоловік у костюмі Діда Мороза. Його затисло у понівеченій машині, то ж визволяти потерпілого довелося рятувальникам.

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На місці події окрім бійців ДСНС працювали патрульні, слідчі та медики швидкої.

Вантажівка після ДТП протаранила будинок



Удар був досить сильним / Фото поліції Київської області

Нищівне зіткнення вантажівки Mercedes сталося близько 6:00. Водій, великогабаритного транспорту, який працює на будівництві з невідомих причин виїхав на зустрічку та буквально зім'яв Skoda.

Від удару вантажівка з'їхала з дороги, пробила дерев'яну огорожу, та протаранила приватний будинок, де й зупинилася.

"Дід Мороз" самостійно вийти з пом'ятого легковика не зміг. Діставали його спеціалісти.

61-річного чоловіка надзвичайники передали працівникам швидкої, які діагностували у постраждалого переломи ребер.



"Діда Мороза" госпіталізували зі зламаними ребрами / Фото поліції Київської області

Травмованого власника "чеха" госпіталізували до лікарні Білої Церкви. Водій вантажівки не постраждав.



Після удару вантажівка влетіла у будинок / Фото поліції Київської області

Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо. З цим слідчі обіцяють розібратися пізніше, як тільки з'ясують всі обставини ДТП.