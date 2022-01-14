За рулем легковушки находился 61-летний мужчина в костюме Деда Мороза. Его зажало в искореженной машине, поэтому вызволять пострадавшего пришлось спасателям.

Смотрите также В Киеве пьяный водитель перевернул машину на крышу и пытался сбежать с места ДТП

На месте происшествия кроме бойцов ГСЧС работали патрульные, следователи и медики скорой.

Грузовик после ДТП протаранил дом



Удар был достаточно сильным / Фото полиции Киевской области

Сокрушительное столкновение грузовика Mercedes произошло около 6:00. Водитель, работающий на стройке, по неизвестным причинам выехал на встречку и буквально смял Skoda.

От удара грузовик съехал с дороги, пробил деревянную ограду, и протаранил частный дом, где и остановился.

"Дед Мороз" самостоятельно выйти из помятой легковушки не смог. Доставали его специалисты.

61-летнего мужчину чрезвычайники передали работникам скорой, которые диагностировали у пострадавшего переломы ребер.



"Деда Мороза" госпитализировали со сломанными ребрами / Фото полиции Киевской области

Травмированного владельца "чеха" госпитализировали в больницу Белой Церкви. Водитель грузовика не пострадал.



После удара грузовик влетел в дом / Фото полиции Киевской области

Как именно правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно. С этим следователи обещают разобраться позже, как только выяснят все обстоятельства ДТП.