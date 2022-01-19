Під Києвом пішохід перебігав трасу й загинув під колесами вантажівки: жахливі кадри

На Брест-Литовському шосе під Києвом вранці 19 січня трапилася смертельна аварія. Там під колесами вантажівки загинув пішохід.

За словами свідків, трагедія сталася перед мостом біля зупинки "Укрчастотнагляд". Чоловік потрапив під машину DAF, яка рухалася в бік Києва.

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Загиблий нібито вирішив перебігти дорогу в невстановленому місці біля розвороту на село Чайки. При цьому просто над місцем трагедії є пішохідний міст, призначений для цього.

На жаль, удар вантажівки виявився фатальним, і потерпілий помер миттєво. Судячи з фото, він отримав відкриту черепно-мозкову травму.

Для з'ясування усіх обставин моторошної автопригоди, на місце прибула слідчо-оперативна група та поліція.

Водіїв попередили про ускладнення руху на цьому відрізку траси.



Чоловік потрапив під колеса вантажівки, перебігаючи дорогу / Фото dtp.kiev.ua



Потерпілий загинув миттєво через надважкі травми голови / Фото dtp.kiev.ua

Під Києвом пішохід загинув під колесами вантажівки: відео

Тексти публікацій dtp.kiev.ua:

Смертельна дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе у бік Києва (перед мостом, "Укрчастотнагляд"): є загиблі. На місці – поліція та слідчо-оперативна група. Рух ускладнений. Будьте уважні та обережні.

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Фото з місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Києві на Житомирській трасі, біля розвороту на Чайки. Вантажівка DAF у лівому ряду збила пішохода, який намагався перебігти дорогу в непередбаченому місці під пішохідним мостом.