По словам свидетелей, трагедия произошла перед мостом возле остановки "Укрчастотнадзор". Мужчина попал под машину DAF, которая двигалась в сторону Киева.
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Сэкономленные секунды стоили жизни
- Погибший якобы решил перебежать дорогу в неустановленном месте возле разворота на село Чайки. При этом прямо над местом трагедии есть пешеходный мост, предназначенный для этого.
- К сожалению, удар грузовика оказался фатальным, и пострадавший скончался мгновенно. Судя по фото, он получил открытую черепно-мозговую травму.
- Для выяснения всех обстоятельств жуткого ДТП, на место прибыла следственно-оперативная группа и полиция.
- Водителей предупредили об усложнении движения на этом отрезке трассы.
Мужчина попал под колеса грузовика, перебегая дорогу / Фото dtp.kiev.ua
Пострадавший погиб мгновенно из-за сверхтяжелых травм головы / Фото dtp.kiev.ua
Под Киевом пешеход погиб под колесами грузовика: видео
Тексты публикаций dtp.kiev.ua:
Смертельное дорожно-транспортное происшествие на Брест-Литовском шоссе в сторону Киева (перед мостом, "Укрчастотнадзор"): есть погибшие. На месте полиция и следственно-оперативная группа. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны.
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Фото с места смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Житомирской трассе, возле разворота на Чайки. Грузовик DAF в левом ряду сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте под пешеходным мостом.