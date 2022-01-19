За словами свідків, трагедія сталася перед мостом біля зупинки "Укрчастотнагляд". Чоловік потрапив під машину DAF, яка рухалася в бік Києва.
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Зекономлені секунди коштували життя
- Загиблий нібито вирішив перебігти дорогу в невстановленому місці біля розвороту на село Чайки. При цьому просто над місцем трагедії є пішохідний міст, призначений для цього.
- На жаль, удар вантажівки виявився фатальним, і потерпілий помер миттєво. Судячи з фото, він отримав відкриту черепно-мозкову травму.
- Для з'ясування усіх обставин моторошної автопригоди, на місце прибула слідчо-оперативна група та поліція.
- Водіїв попередили про ускладнення руху на цьому відрізку траси.
Чоловік потрапив під колеса вантажівки, перебігаючи дорогу / Фото dtp.kiev.ua
Потерпілий загинув миттєво через надважкі травми голови / Фото dtp.kiev.ua
Під Києвом пішохід загинув під колесами вантажівки: відео
Тексти публікацій dtp.kiev.ua:
Смертельна дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе у бік Києва (перед мостом, "Укрчастотнагляд"): є загиблі. На місці – поліція та слідчо-оперативна група. Рух ускладнений. Будьте уважні та обережні.
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Фото з місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Києві на Житомирській трасі, біля розвороту на Чайки. Вантажівка DAF у лівому ряду збила пішохода, який намагався перебігти дорогу в непередбаченому місці під пішохідним мостом.