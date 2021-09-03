Під Києвом поїзд на смерть збив підлітка, який переходив залізницю в навушниках: моторошні фото

3 вересня 2021 , 19:55
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Джерело:

поліція Київської області

Електропотяг на смерть збив 15-річного школяра на залізничному переїзді станції Тарасівка Київської області. Жахлива трагедія сталася вранці 3 вересня.

За даними слідчих, машиніст намагався уникнути інциденту та подавав звукові сигнали. Зупинити транспортний засіб чоловік не міг, оскільки гальмівний шлях багатотонної електрички може сягати сотень метрів.

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Підліток нібито не чув наближення електропотягу та безтурботно переходив залізничні колії.

Слухав музику в навушниках


Хлопчик переходив залізницю / Фото поліції Київської області

  • Поїзд збив дитину, на залізничному переїзді станції Тарасівка вранці 3 вересня.
  • Хлопець ніяк не реагував на гудіння машиніста, оскільки перебував у навушниках.
  • Від удару потерпілий отримав не сумісні з життям травми.
  • Коли на місце прибули правоохоронці та медики швидкої, допомогти школяру було вже не можливо.


Хлопчик загинув миттєво / Фото поліції Київської області

За фактом смертельної аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Оскільки подібні інциденти трапляються на залізниці досить часто, у поліції в котрий раз закликали всіх дотримуватись правил безпеки.

Автор: Олексій Чибісов