Під Києвом поїзд на смерть збив підлітка, який переходив залізницю в навушниках: моторошні фото
Джерело:поліція Київської області
Електропотяг на смерть збив 15-річного школяра на залізничному переїзді станції Тарасівка Київської області. Жахлива трагедія сталася вранці 3 вересня.
За даними слідчих, машиніст намагався уникнути інциденту та подавав звукові сигнали. Зупинити транспортний засіб чоловік не міг, оскільки гальмівний шлях багатотонної електрички може сягати сотень метрів.
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Підліток нібито не чув наближення електропотягу та безтурботно переходив залізничні колії.
Слухав музику в навушниках
Хлопчик переходив залізницю / Фото поліції Київської області
- Поїзд збив дитину, на залізничному переїзді станції Тарасівка вранці 3 вересня.
- Хлопець ніяк не реагував на гудіння машиніста, оскільки перебував у навушниках.
- Від удару потерпілий отримав не сумісні з життям травми.
- Коли на місце прибули правоохоронці та медики швидкої, допомогти школяру було вже не можливо.
Хлопчик загинув миттєво / Фото поліції Київської області
За фактом смертельної аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Оскільки подібні інциденти трапляються на залізниці досить часто, у поліції в котрий раз закликали всіх дотримуватись правил безпеки.