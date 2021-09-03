За даними слідчих, машиніст намагався уникнути інциденту та подавав звукові сигнали. Зупинити транспортний засіб чоловік не міг, оскільки гальмівний шлях багатотонної електрички може сягати сотень метрів.

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Підліток нібито не чув наближення електропотягу та безтурботно переходив залізничні колії.

Слухав музику в навушниках



Хлопчик переходив залізницю / Фото поліції Київської області

Поїзд збив дитину, на залізничному переїзді станції Тарасівка вранці 3 вересня.

Хлопець ніяк не реагував на гудіння машиніста, оскільки перебував у навушниках.

Від удару потерпілий отримав не сумісні з життям травми.

Коли на місце прибули правоохоронці та медики швидкої, допомогти школяру було вже не можливо.



Хлопчик загинув миттєво / Фото поліції Київської області

За фактом смертельної аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Оскільки подібні інциденти трапляються на залізниці досить часто, у поліції в котрий раз закликали всіх дотримуватись правил безпеки.