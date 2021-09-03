По данным следователей, машинист пытался избежать инцидента и подавал звуковые сигналы. Остановить транспортное средство мужчина не мог, поскольку тормозной путь многотонной электрички может достигать сотен метров.

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Подросток якобы не слышал приближения электропоезда и беззаботно переходил железнодорожные пути.

Слушал музыку в наушниках



Парень переходил железную дорогу / Фото полиции Киевской области

Поезд сбил ребенка, на железнодорожном переезде станции Тарасовка утром 3 сентября.

Парень никак не реагировал на гудение машиниста, поскольку находился в наушниках.

От удара пострадавший получил не совместимые с жизнью травмы.

Когда на место прибыли правоохранители и медики скорой, помочь школьнику было уже не возможно.



Юноша погиб мгновенно / Фото полиции Киевской области

По факту смертельной аварии полицейские открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Поскольку подобные инциденты случаются на железной дороге довольно часто, в полиции в который раз призвали всех соблюдать правила безопасности.