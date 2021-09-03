По данным следователей, машинист пытался избежать инцидента и подавал звуковые сигналы. Остановить транспортное средство мужчина не мог, поскольку тормозной путь многотонной электрички может достигать сотен метров.
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Подросток якобы не слышал приближения электропоезда и беззаботно переходил железнодорожные пути.
Слушал музыку в наушниках
Парень переходил железную дорогу / Фото полиции Киевской области
- Поезд сбил ребенка, на железнодорожном переезде станции Тарасовка утром 3 сентября.
- Парень никак не реагировал на гудение машиниста, поскольку находился в наушниках.
- От удара пострадавший получил не совместимые с жизнью травмы.
- Когда на место прибыли правоохранители и медики скорой, помочь школьнику было уже не возможно.
Юноша погиб мгновенно / Фото полиции Киевской области
По факту смертельной аварии полицейские открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
Поскольку подобные инциденты случаются на железной дороге довольно часто, в полиции в который раз призвали всех соблюдать правила безопасности.