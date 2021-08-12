Під Києвом розбились 3 автівки: лікарі не змогли реанімувати жінку

Поблизу села Рожівка, що у Броварському районі, 12 серпня сталась смертельна ДТП. Зіткнулось 3 машини – Geely та 2 Volkswagen.

Наразі невідомо чи порушив хтось правила. Внаслідок ДТП Geely та Touareg злетіли з дороги.

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Лікарі не врятували жінку

Лікарі, які оперативно прибули на місце події, намагалися реанімувати жінку, але не вийшло – вона померла. Інших потерпілих госпіталізовано.

На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі.

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