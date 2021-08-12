Наразі невідомо чи порушив хтось правила. Внаслідок ДТП Geely та Touareg злетіли з дороги.
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Лікарі не врятували жінку
Лікарі, які оперативно прибули на місце події, намагалися реанімувати жінку, але не вийшло – вона померла. Інших потерпілих госпіталізовано.
На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі.
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Інші ДТП
- У селищі Гребінки 11 серпня сталась ДТП – зіткнулись дві вантажівки. У результаті аварії загинув один водій. Його довелось діставати з допомогою гідравлічного інструменту.
- На Академмістечку в Києві 11 серпня Skoda патрульних влетіла в маршрутку. За словами очевидців, правоохоронці практично не гальмували.
- Біля Обухова на Київщині 9 серпня сталося зіткнення 2 легковиків – Nissan Maxima та Skoda Octavia. У результаті загинув малолітній хлопчик. З фото з місця видно, що автомобілі серйозно зім'яло.