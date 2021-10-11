Під Києвом вандали потрощили пам'ятник розстріляним євреям: фото наслідків погрому

У місті Васильків на Київщині вандали розтрощили частину пам'ятника євреям, яких розстріляли нацисти в Другу світову війну. Фото з доказами злочину у мережі з'явилися 10 жовтня.

Гранітна стела була встановлена біля стадіону "Кристал" на честь загиблого місцевого єврейського населення. Втім, зловмисників це не зупинило, і вони зухвало сплюндрували пам'ять своїх же земляків.

Подібне У центрі Києва вандали руйнували скульптуру "Маленький принц"

Вчинили погром серед дня

Жителі Василькова стверджують, що руйнування пам'ятника відбулося серед дня.

Вони закликали втрутитися у справу Національну поліцію, оскільки вбачають у події не лише ознаки вандалізму, але й антисемітизму.

Також містяни хочуть, аби на ситуацію відреагувала міська голова Наталія Баласинович.

Навколо жалобного місця – смітник

У Василькові сподіваються, що після прикрого випадку влада міста забезпечить належний нагляд та збереження пам'ятника. Адже наразі там немає ні камер відеоспостереження, ні муніципальної варти. До того ж, навколо знакового місця вже утворився чималий смітник.

Що кажуть у поліції

На інцидент вже відреагували правоохоронці. На сайті поліції Київської області зазначили, що вандали зламали лише меморіальну табличку, втім сам пам'ятник "Жертвам Голокосту" пошкоджень не зазнав.

Також оперативники встановили, що наругу над меморіалом здійснили ще 8 жовтня, втім тоді до поліції ніхто не звернувся. Наразі там займаються встановленням причетних до цинічного злочину.

У Василькові вандали спаплюжили пам'ятник жертвам Голокосту / Фото поліції Київської області, "Києва Оперативного", "Підслухано у Василькові"

Злість за конфлікт через гараж вихлюпнув на пам'ятник Героям: схоже

У Білій Церкві чоловік обмалював з балончика дзеркальну кулю, встановлену на честь борців за незалежність України. Свій вчинок молодик пояснив образою на те, що колись невідомі так само обмалювали йому гараж.