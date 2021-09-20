Під Києвом від удару струмом під час риболовлі загинув підліток

16-річний хлопець помер у селі Гнідин на Київщині вдень 19 вересня. За даними слідства, смерть підлітка сталася через удар струмом.

Поліцейські дізналися про інцидент від медиків, які виїжджали на виклик. Як з'ясували правоохоронці, двоє юнаків прийшли порибалити на пішохідний міст біля Дніпра. Один з них закидував вудочку, але зачепив високовольтні лінії електропередач.

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Від отриманого розряду хлопчик миттєво помер.

Намагалися врятувати перехожі



Вудочка передала електричний розряд від лінії електропередач / Фото поліції Київщини

Інцидент стався близько 15:00 19 вересня. Підліток намагався закинути телескопічну вудочку у водоймище, однак та доторкнулася до дротів.

Перехожі кинулися на допомогу хлопцеві та викликали швидку. Всі спроби запустити серце потерпілого були марними. Медики лише констатували смерть підлітка.

Загиблим виявився 16-річний житель Києва.

За фактом смерті хлопця правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство з позначкою про нещасний випадок.

Поліцейські продовжують з'ясовувати всі обставини події.

Крім того, правоохоронці звернулися до дорослих та попросили нагадати дітям правила безпеки поблизу енергооб’єктів.