Поліцейські дізналися про інцидент від медиків, які виїжджали на виклик. Як з'ясували правоохоронці, двоє юнаків прийшли порибалити на пішохідний міст біля Дніпра. Один з них закидував вудочку, але зачепив високовольтні лінії електропередач.

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Від отриманого розряду хлопчик миттєво помер.

Намагалися врятувати перехожі



Вудочка передала електричний розряд від лінії електропередач / Фото поліції Київщини

Інцидент стався близько 15:00 19 вересня. Підліток намагався закинути телескопічну вудочку у водоймище, однак та доторкнулася до дротів.

Перехожі кинулися на допомогу хлопцеві та викликали швидку. Всі спроби запустити серце потерпілого були марними. Медики лише констатували смерть підлітка.

Загиблим виявився 16-річний житель Києва.

За фактом смерті хлопця правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство з позначкою про нещасний випадок.

Поліцейські продовжують з'ясовувати всі обставини події.

Крім того, правоохоронці звернулися до дорослих та попросили нагадати дітям правила безпеки поблизу енергооб’єктів.