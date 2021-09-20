Полицейские узнали об инциденте от медиков, выезжавших на вызов. Как выяснили правоохранители, двое юношей пришли порыбачить на пешеходный мост возле Днепра. Один из них закидывал удочку, но задел высоковольтные линии электропередач.

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От полученного разряда мальчик мгновенно умер.

Пытались спасти прохожие



Удочка передала электрический разряд от линии электропередач / Фото полиции Киевской области

Инцидент произошел около 15:00 19 сентября. Подросток пытался забросить телескопическую удочку в водоем, однако та прикоснулась к проводам.

Прохожие бросились на помощь парню и вызвали скорую. Все попытки запустить сердце потерпевшего были тщетными. Медики лишь констатировали смерть подростка.

Погибшим оказался 16-летний житель Киева.

По факту смерти парня правоохранители открыли уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство с пометкой о несчастном случае.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, правоохранители обратились к взрослым и попросили напомнить детям правила безопасности вблизи энергообъектов.