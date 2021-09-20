Об исчезновении девочки правоохранителям 19 сентября сообщила ее мать, 36-летняя жительница Бериславского района.
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На Херсонщине исчезла Татьяна Симоненко
По словам матери, ее 13-летняя дочь Симоненко Татьяна Руслановна ушла из дома 18 сентября, примерно в 12:00.
Хотя прошло уже более двух суток, родные до сих пор не знают, где может быть девушка.
Приметы пропавшей
- На вид Татьяне 12 – 15 лет, ее рост – 155 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы по плечи темно-русого цвета.
- На момент исчезновения девушка была одета в черную кофту и серые джинсы.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам: 095-534-23-69, 099-269-02-94 или 102.
На Херсонщине ищут Татьяну Симоненко / Фото Нацполиции
Исчезновение детей в Донецкой области: детали трагедии
- В селе Никольское, что в Донецкой области, недавно произошла трагедия. Местная жительница сообщила об исчезновении 10-летней дочери и 7-летнего сына.
- Впоследствии их нашли в старом сундуке без признаков жизни. Вероятно, дети, оставшись одни дома, играли и случайно захлопнули сундук на замок.
- В полиции сообщили, что эта семья состоит на учете в социальных службах. Предварительно открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.