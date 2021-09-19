Женщина обратилась к стражам порядка 18 сентября в 18:30. Она с мужем поехали работать на поле, а когда вернулись, 10-летней дочери и 7-летнего сына нигде не было.

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Семья – на учете в соцслужбах

41-летняя мать уточнила, что дети находились в доме одни. В полиции пояснили, что эта семья состоит на учете в социальных службах. С родителями уже несколько раз проводили беседы из-за злоупотребления ими алкоголем и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Однако случаев, когда дети убегали из дома, не было.

После обращения матери в село прибыли правоохранители из Волновахи и Угледара. К поиску детей привлекли кинологическую службу, автомобильные патрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Правоохранители пообщались с соседями семьи и другими жителями села, проверяли заброшенные здания, недостройки, водоемы и лесополосы.

Детей нашли мертвыми

Правоохранители обратили внимание на старый сундук в одной из комнат дома. Детей нашли внутри без признаков жизни. Предварительно дело квалифицировали по статье об умышленном убийстве. Однако полиция рассматривает различные версии о гибели братика и сестрички.

По словам главы полиции в Донецкой области Артема Киська, дети, оставшись дома без взрослых, вероятно, сами залезли в сундук. Якобы он захлопнулся на замок, когда они играли внутри. Причина смерти – асфиксия (удушение), вследствие нехватки кислорода.



Дети остались одни в доме / Фото с фейсбук-страницы Киска

Полный текст сообщения Артема Кисько в фейсбуке:

Берегите детей! Ужасная ночь. Вечером поступило сообщение, что в селе Никольское Волновахского района пропали двое детей – сестра 10 лет и брат 7 лет, которых родители оставили дома и пошли работать на поле. Полицейские двух подразделений начали поисковые мероприятия, к которым присоединились жители села. Но беда была рядом. Трупы детей нашли в доме при осмотре следователем в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок. Причина смерти – асфиксия, вследствие нехватки кислорода. Берегите детей, думайте за них, предвидите ситуации. Предупреждайте, чтобы не было таких трагических сундуков, водоемов, заброшенных строек, москитных сеток.