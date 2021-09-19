Жінка звернулася до правоохоронців 18 вересня о 18:30. Вони з чоловіком поїхали працювати на поле, а коли повернулися, 10-річної доньки та 7-річного сина ніде не було.

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Сім'я – на обліку в соцслужбах

41-річна мати уточнила, що діти перебували у будинку самі. У поліції пояснили, що ця сім'я перебуває на обліку у соціальних службах. З батьками вже кілька разів проводили бесіди через зловживання ними алкоголем та неналежне виконання батьківських обов'язків. Проте випадків, коли діти тікали з дому, не було.

Після звернення матерів у село прибули правоохоронці з Волновахи та Вугледара. До пошуку дітей залучили кінологічну службу, автомобільні патрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Правоохоронці поспілкувалися із сусідами родини та іншими мешканцями села, перевіряли покинуті будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги.

Дітей знайшли мертвими

Правоохоронці звернули увагу на стару скриню в одній із кімнат будинку. Дітей знайшли всередині без ознак життя. Попередньо справу кваліфікували за статтею про умисне вбивство. Проте поліція розглядає різні версії щодо загибелі братика та сестрички.

За словами очільника поліції у Донецькій області Артема Киська, діти, залишившись вдома без дорослих, ймовірно, самі залізли до скрині. Мовляв, вона захлопнулася на замок, коли вони гралися всередині. Причина смерті – асфіксія (удушення), внаслідок браку кисню.



Діти залишилися самі у будинку / Фото з фейсбук-сторінки Киська

Повний текст допису Артема Киська у фейсбуці:

Бережіть дітей! Жахлива ніч. Ввечері надійшло повідомлення, що у селі Нікольське Волноваського району зникли двоє дітей – сестра 10 років та брат 7 років, яких батьки залишили вдома та пішли працювати на поле. Поліцейські двох підрозділів розпочали пошукові заходи, до яких долучились мешканці села. Але біда була поруч. Трупи дітей знайшли у будинку під час огляду слідчим в старій скрині, яка стояла в одній із кімнат. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка захлопнулася на замок. Причина смерті – асфіксія, внаслідок браку кисню. Бережіть дітей, думайте за них, передбачайте ситуації. Попереджуйте, щоб не було таких трагічних скринь, водойм, закинутих будівництв, москітних сіток.