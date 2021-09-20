Про зникнення дівчинки правоохоронцям 19 вересня повідомила її мати, 36-річна жителька Бериславського району.

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На Херсонщині зникла Тетяна Симоненко

За словами матері, її 13-річна донька Симоненко Тетяна Русланівна пішла з дому 18 вересня, приблизно о 12:00.

Хоча пройшло вже понад дві доби, рідні досі не знають, де може бути дівчина.

Прикмети зниклої

На вигляд Тетяні 12 – 15 років, її зріст – 155 сантиметрів, вона худорлявої статури, має волосся по плечі темно-русявого кольору.

На момент зникнення дівчина була одягнена у чорну кофту та сірі джинси.

Всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування дівчинки, просять телефонувати за номерами: 095-534-23-69, 099-269-02-94 або 102.



На Херсонщині шукають Тетяну Симоненко / Фото Нацполіції

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