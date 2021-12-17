Під Києвом втік з-під варти небезпечний рецидивіст

31-річний уродженець Полтави напав на конвоїрів під час перевезення до районного суду Броварів. Зловмисник втік, але на свободі провів лише годину.

Як розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, неодноразово судимий за вчинення крадіжок рецидивіст зумів вирватися на волю, коли його виводили з автозака. Чоловік вдарив жінку-конвоїра та напав на її колегу.

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Для правоохоронців така поведінка підсудного була несподіванкою, тому йому вдалося сховатися.

Додав кілька статей до обвинувачення

Інцидент стався вдень 17 грудня, коли 31-річного уродженця Полтавщини везли з СІЗО до Броварського міськрайонного суду.

Чоловік зумів втекти з поля зору правоохоронців, але довгий час на свободі він не пробув.

Через годину після нападу на конвоїрів та втечі його затримали спецпризначенці.



Зухвалець раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок, перебував у СІЗО, куди і повернеться. Втім, тепер буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти. Дякую поліції Броварщини та спецпризначенцям за оперативне реагування та затримання втікача,

– написав Нєбитов у фейсбуці.

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