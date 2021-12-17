Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, неоднократно судимый за кражи рецидивист сумел вырваться на свободу, когда его выводили из автозака. Мужчина ударил женщину-конвоира и напал на ее коллегу.

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Для правоохранителей такое поведение подсудимого было неожиданностью, поэтому ему удалось скрыться.

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Инцидент произошел днем ​​17 декабря, когда 31-летнего уроженца Полтавщины везли из СИЗО в Броварской горрайонный суд.

Мужчина сумел сбежать из поля зрения правоохранителей, но долгое время на свободе он не пробыл.

Через час после нападения на конвоиров и бегства его задержали спецназовцы.

Дерзкий ранее неоднократно судимый за совершение краж, находился в СИЗО, куда и вернется. Впрочем, теперь будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и бегство из-под стражи. Спасибо полиции Броварщины и спецназовцам за оперативное реагирование и задержание беглеца,

– написал Небитов в фейсбуке.

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