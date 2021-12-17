Як розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, неодноразово судимий за вчинення крадіжок рецидивіст зумів вирватися на волю, коли його виводили з автозака. Чоловік вдарив жінку-конвоїра та напав на її колегу.

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Для правоохоронців така поведінка підсудного була несподіванкою, тому йому вдалося сховатися.

Додав кілька статей до обвинувачення

Інцидент стався вдень 17 грудня, коли 31-річного уродженця Полтавщини везли з СІЗО до Броварського міськрайонного суду.

Чоловік зумів втекти з поля зору правоохоронців, але довгий час на свободі він не пробув.

Через годину після нападу на конвоїрів та втечі його затримали спецпризначенці.



Зухвалець раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок, перебував у СІЗО, куди і повернеться. Втім, тепер буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти. Дякую поліції Броварщини та спецпризначенцям за оперативне реагування та затримання втікача,

– написав Нєбитов у фейсбуці.

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