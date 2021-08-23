Урочиста церемонія підняття Державного Прапора у Києві: вражаючі фото та відео
Джерело:24 канал
У Києві 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту.
Святкова церемонія підняття прапора стартувала у Києві, на площі Конституції о 9:00.
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Церемонія підняття Державного Прапора
На заході було присутнє керівництво Верховної Ради, члени Кабміну та політики. Під час підняття національного стяга лунав гімн України. Завершили церемонію словами – "Слава Україні" – "Героям слава!".
Дивіться відео з урочистої церемонії:
Прапор підняли у самому центрі України – за участю президента
Тим часом Володимир Зеленський відвідав "серце України" – географічний центр нашої держави. Президент взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України у селі Мар'янівка Черкаської області.
Тут до 30-ої річниці Незалежності побудували артоб'єкт – великий майданчик з 25 парами крил. Кожна пара прикрашена автентичним орнаментом, характерним для українського регіону.
Президент розповів про значення прапора
Зеленський наголосив на тому значенні, яке національний стяг має для кожного українця.
Гордість – коли наш прапор звільняв десятки міст і сіл на Донбасі. Вдячність – коли наш прапор допомагав гасити пожежі в Туреччині та Греції. Віра в життя – коли наш прапор допомагав боротися з COVID-19,
– зазначив президент.
Дивіться церемонію за участю президента на Черкащині:
Що відомо про прапор України та його вшанування
- Державний прапор України – це стяг, який формують 2 однакового розміру горизонтальні смуги синього й жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.
- Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулось 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання цих двох кольорів як стяга Української Народної Республіки.
- 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора країни.
- А з 2004 року 23 серпня щорічно відзначають День державного прапора.