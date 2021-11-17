Підвищення цін на проїзд у Києві можуть скасувати через суд

Напередодні у КМДА повідомили про те, що вартість проїзду в громадському транспорті столиці може зрости. Втім, це рішення викликало питання у Державної регуляторної служби.

На заяву про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва прокоментував голова цього органу – Олексій Кучер. Він пояснив, чому це рішення можуть скасувати.

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Рішення не погодили з держрегулятором

Кучер зауважив, що підвищення вартості проїзду потребує обов'язкового погодження з боку державного регулятора. Це означає, що рішення можна ухвалювати лише після того, як служба окреслила свою позицію щодо відповідного питання. Цього, мовляв, не врахувала столична влада.

Якщо служба дійде висновку, що підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми, рішення не може бути прийнято,

– наголосив Кучер.

Він пояснив, що ухвалене рішення може бути скасоване у судовому порядку. Мовляв, безумовною підставою для цього є порушення вимог регуляторного законодавства. "Це підтверджено численною судовою практикою", – додав очільник державного органу.

Що цьому передувало