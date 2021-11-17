Заявление о повышении цен на проезд в общественном транспорте Киева прокомментировал глава этого органа – Алексей Кучер. Он объяснил, почему это решение могут отменить.

Интересно Когда Киев покинет красную зону: какие прогнозы Минздрава

Решение не согласовали с госрегулятором

Кучер отметил, что повышение стоимости проезда требует обязательного согласования со стороны государственного регулятора. Это означает, что решение можно принимать только после того, как служба обозначила свою позицию по соответствующему вопросу. Этого, мол, не учла столичная власть.

Если служба придет к выводу, что повышение является нецелесообразным или неадекватным, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы, решение не может быть принято,

– подчеркнул Кучер.

Он пояснил, что принятое решение может быть отменено в судебном порядке. Мол, безусловным основанием для этого является нарушение требований регуляторного законодательства. "Это подтверждено многочисленной судебной практикой", – добавил глава государственного органа.

Что этому предшествовало