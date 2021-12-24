Після відкриття кримінальної справи: у залізничному вокзалі Києва нашвидкоруч встановили ялинку
Джерело:Укрзалізниця
Наступного дня після того, як прокурори Києва розповіли про розслідування справи про крадіжку 5 мільйонів гривень на встановленні новорічної ялинки, в Укрзалізниці поквапилися. 24 грудня у приміщенні центрального вокзалу за рекордні терміни змонтували ялинку.
Засвітити новорічне дерево мають 24 грудня о 18:00. Тому представники Укрзалізниці запросили киян та пасажирів компанії відвідати їх свято.
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24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 на вокзалі гратимуть відомі музичні колективи з Національною філармонією України.
В Укрзалізниці кажуть, що все йшло за планом
- 23 грудня поліцейські, СБУшники та працівники прокуратури Києва прийшли до центрального залізничного вокзалу та нічого не побачили на тому місці, де мала бути ялинка.
- Згідно з договорами, філія Укрзалізниці підписала договір з приватною компанією про встановлення дерева до 17 грудня. На це було виділено 5 мільйонів гривень.
- Оскільки посадовці залізниці нібито викрали кошти, слідчі вирішили відкрити кримінальне провадження.
- У той же день в УЗ розповіли про встановлення ялинки на Південному вокзалі, а також про те, що на Центральному дерево засяє до католицького Різдва.
Скасували зраду
У пресслужбі Укрзалізниці прокоментували розслідування ймовірної крадіжки грошей в такий спосіб, ніби все сталося саме так, як було заплановано.
Навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва,
– зазначили в Укрзалізниці.
Дивіться відео про встановлення ялинки на Центральному залізничному вокзалі у Києві: