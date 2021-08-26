Питання не персоналій і швидких кадрових рішень, – Корнієнко про зміну глави КМДА
Джерело:24 канал
В усіх 25 областях та різних суб'єктах України керівники державних адміністрацій призначають президентом за поданням Кабінету Міністрів. Втім у Києві ситуація зовсім інакша. Очільник КМДА говорить, що його обрали кияни, відтак виконавча влада має з цим миритися.
В цьому полягає проблема чи нюанс державного управління. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Читайте також Пора вертатися в реальність, – в ОП відповіли Кличку на те, що він не встигне на РНБО
За його словами, знову складається ситуація навколо Київської міської державної адміністрації, яка натякає, що ця проблема є і буде існувати.
Крім цього, у влади багато питань саме до роботи КМДА через різні дії чиновників. І роз'ясненням деяких ситуацій мають займатися правоохоронні органи.
Зміна очільника КМДА – питання не персоналій і швидких кадрових рішень. Це питання зміни управління містом, коригування, яка не до кінця є ефективною,
– зазначив Корнієнко.
Він відповів, що наразі невідомо, які механізми застосовуватимуться для зміни глави Київської міської держадміністрації. Чи буде це новий законопроєкт, чи спроба відновити документ, який вже є напрацьованим.
Корнієнко: З законопроєктом про столицю непроста ситуація
Проєкт "Закону про місто Київ – столицю України" в Раді зареєстрували ще 24 вересня 2019 року. Одним з ініціаторів документу було керівництво "Слуги народу".
Глава партії розповів, що законопроєкт дійсно є, але з ним виникла досить непроста ситуація через кількість правок. До того ж він кілька разів проходив комітет, автори поверталися до нього, отримували багато зауважень головного юридичного управління.
Він додав, що там є багато новацій, які навряд чи дозволять швидко ситуацію в Києві виправити. У тексті прописано:
- створення районних рад у столиці;
- повне перезавантаження структури управління містом.
Корнієнко зауважив, що потрібно подивитися і на перспективи проходження проєкту закону в зал. Можливо, нардепи будуть працювати іншими шляхами, які теж теоретично можуть існувати.
Корнієнко відреагував на чутки щодо зміни голови КМДА: дивіться відео