В цьому полягає проблема чи нюанс державного управління. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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За його словами, знову складається ситуація навколо Київської міської державної адміністрації, яка натякає, що ця проблема є і буде існувати.

Крім цього, у влади багато питань саме до роботи КМДА через різні дії чиновників. І роз'ясненням деяких ситуацій мають займатися правоохоронні органи.

Зміна очільника КМДА – питання не персоналій і швидких кадрових рішень. Це питання зміни управління містом, коригування, яка не до кінця є ефективною,

– зазначив Корнієнко.

Він відповів, що наразі невідомо, які механізми застосовуватимуться для зміни глави Київської міської держадміністрації. Чи буде це новий законопроєкт, чи спроба відновити документ, який вже є напрацьованим.

Корнієнко: З законопроєктом про столицю непроста ситуація

Проєкт "Закону про місто Київ – столицю України" в Раді зареєстрували ще 24 вересня 2019 року. Одним з ініціаторів документу було керівництво "Слуги народу".

Глава партії розповів, що законопроєкт дійсно є, але з ним виникла досить непроста ситуація через кількість правок. До того ж він кілька разів проходив комітет, автори поверталися до нього, отримували багато зауважень головного юридичного управління.

Він додав, що там є багато новацій, які навряд чи дозволять швидко ситуацію в Києві виправити. У тексті прописано:

створення районних рад у столиці;

повне перезавантаження структури управління містом.

Корнієнко зауважив, що потрібно подивитися і на перспективи проходження проєкту закону в зал. Можливо, нардепи будуть працювати іншими шляхами, які теж теоретично можуть існувати.

Корнієнко відреагував на чутки щодо зміни голови КМДА: дивіться відео