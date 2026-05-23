Побиття ветерана у Києві: військових ТЦК, які напали на Мороза, відправлять у бойові підрозділи

Днями в столиці стався конфлікт між ветераном Артемом Морозом та військовими ТЦК та СП Шевченківського району міста. Суперечка переросла в бійку, при цьому фізична сила, застосована до ветерана в цьому випадку, "не може бути виправдана".

Про таке мовиться в офіційному повідомленні Сухопутних військ.

Дивіться також У Києві посилили мобілізацію: кількість ТЦК-груп збільшилася на 40%

Як відреагували на інцидент?

Передусім варто зазначити, що за фактом події правоохоронці відкрили кримінальну справу через можливі протиправні дії військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією поліції, Шевченківське управління поліції внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України, що стосується умисного легкого тілесного ушкодження.

Постраждалого направили на судово-медичну експертизу, яка має визначити ступінь тяжкості отриманих травм. Наразі слідчі дії тривають.

Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах,

– підкреслили в Сухопутних військах.

Керівництво київського ТЦК, як зазначається, підтримує зв'язок із ветераном, який постраждав унаслідок інциденту. Представники установи публічно засудили поведінку причетних військовослужбовців, заявили про неприйнятність подібних дій і вже висловили офіційні вибачення потерпілому.

У Сухопутних військах Збройних Сил України також рішуче розкритикували такі випадки, наголосивши, що взаємодія з людьми – як цивільними, так і військовими – повинна базуватися на повазі, людяному ставленні та дотриманні прав. "Гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Подібний конфлікт стався в Черкаській області: які подробиці?

16 травня на Черкащині стався конфлікт між представниками ТЦК і ветераном. За інформацією громадської організації "Ветерани Батьківщини", працівники територіального центру зупинили автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець Володимир, який проходив реабілітацію. Разом із ним у машині були дружина та син.

У ГО стверджують, що після зупинки ситуація переросла в інцидент, який там назвали нападом на ветерана. За їхньою версією, представники ТЦК нібито застосували сльозогінний газ у салоні автомобіля та висловлювали погрози.

Пізніше на місце приїхали правоохоронці, які намагалися врегулювати ситуацію. Як зазначається, Володимир погодився на діалог, тоді як один із працівників ТЦК, за словами представників організації, відмовився від спілкування та залишився у службовому авто.