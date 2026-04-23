Київ та область накрила негода: падає град та вирує пилова буря
- У Києві та області спостерігається негода з сильним градом та пиловою бурею, що ускладнює видимість та рух на дорогах.
- Місцеві жителі фіксують інтенсивний град та повідомляють про підвищені ризики аварій через складні погодні умови.
Вдень, 23 квітня, негода дісталась до столиці та Київської області. Місцеві повідомляють про сильний град та пилову бурю.
Про це інформують місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи буде літо в Україні аномально спекотним, і як багато дощів чекати: пояснення метеорологів
Яка наразі ситуація в Києві та області?
Нині на Київщину насунулась негода. Регіон накрив сильний град, який супроводжується потужною пиловою бурею.
На Київщині вирує пилова буря: дивіться відео
Небо затягнулось темними хмарами, а пориви вітру значно посилились. Пилова буря погіршила видимість, ускладнивши рух на дорогах.
На Київщині вирує пилова буря: дивіться відео
Подекуди місцеві фіксують інтенсивний град, що вкрив дороги міста.
На Київщині негода / фото телеграм-канал "Реальний Київ"
Зауважимо, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та підвищення ризику аварій. Закликаємо бути обережними.
Яка погода в Україні буде найближчим часом?
Потепління наразі чекати не варто – в Україні триватиме хмарна та холодна погода. 24 квітня очікуються заморозки у повітрі до -3 градусів. Мовиться про Київську, Черкаську, Чернігівську, Сумську, Полтавську та Харківську область. У інших регіонах України температура на поверхні ґрунту сягне 0 – -5 градусів.
Аналогічна погода очікується у вночі 25 квітня.
До завершення цього тижня й впродовж наступного Україну накриють опади – дощ та мокрий сніг. Тоді як температура повітря може коливатись від 1 до 17 градусів тепла.