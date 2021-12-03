Поховання Омельченка, напад на бар та підготовка до свят: головні новини Києва за тиждень

У Києві попрощалися з колишнім мером столиці Олександром Омельченком. Молодики потрощили приміщення бару "Хвильовий". Солиця готується до святкувань Нового року та Різдва. Читайте головні новини Києва за 29 листопада – 3 грудня.

Головні новини Києва за 29 листопада – 3 грудня:

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Напад на бар "Хвильовий"



Вікно закладу після погрому / Фото з інстаграму hvlv_kyiv

Надзвичайний інцидент стався ввечері 26 листопада, однак він набув розголосу лише цього тижня. Група невідомих молодиків увірвалася до відомого своєю толерантністю до представників ЛГБТ+ бару. Чоловіки потрощили вікна та розпорошили у приміщенні сльозогінний газ.

Відвідувачі закладу кажуть, що коли вони зверталися до правоохоронців із закликами про допомогу, у поліції радили їм "стати адекватними". Втім, згодом екіпажі патрульних та слідчі все ж таки приїхали до "Хвильового".

Правоохоронці затримали 12 нападників та відкрили справу щодо хуліганства. Через кілька годин всіх учасників подій відпустили.

У барі зазначили, що напади на заклад вже відбувалися, однак за них нікого не покарали. Крім того, у "Хвильовому" підкреслили, що не збираються закриватися.

Прощання з Омельченком



У Києві поховали Олександра Омельченка / Фото Валентини Поліщук

Вдень 29 листопада у Києві на Байковому кладовищі поховали ексмера столиці Олександра Омельченка. Політичного діяча у відставці не стало 25 листопада через ускладнення COVID-19.

Жалобна церемонія почалася у колонній залі КМДА. На неї прибула чимала кількість людей, однак всередину пускали лише невеликі групи та за наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифікату вакцинації.

Поховали Омельченка під гімн України.

Дивіться відео з поховання ексмера Києва Олександра Омельченка:

У Києві почалася підготовка до свят Дивіться також Київ вкриває першим снігом: комунальники вже вирушили на обробку доріг – яскраві фото та відео 29 листопада у столиці почали активно готуватися до Дня святого Миколая, Нового року та Різдва. На Софійській площі почали монтаж головної ялинки України, а біля Офісу президента – резиденцію святого Миколая та ковзанку. Згідно з планами місцевої влади, у столиці побудують 14 новорічних локацій. Запрацюють вони з 16 грудня, однак офіційне відкриття відбудеться 19 числа, на День святого Миколая. Триватимуть свята до Водохреща. На Софійській площі облаштують кілька фотозон та дитячих забавок, музей новорічних прикрас та сцену. На підході до ялинки працюватиме тематичний зимовий ярмарок. Крім того, навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працюватиме льодова ковзанка. Годуватимуть киян та гостей міста на Володимирському проїзді. Цьогоріч продаватимуть лише їжу у стилі "стрит-фуд". Скандал з депутатом-антивакцинатором у "Борисполі" Зверніть увагу Фейки про пандемію і "цитати" Каддафі: у поліклініці Києва розклеїли антивакцинаторські заклики 30 листопада в аеропорту "Бориспіль" оскандалився депутат Київради від "Батьківщини" Михайло Ковальчук. Політик хотів вилетіти до Відня літаком Austrian airlines, але не мав сертифікату про вакцинацію. Крім того, він не вдягнув медичну маску. Коли Ковальчука відмовилися обслуговувати та надавати йому посадковий талон, той почав емоційно сваритися з персоналом "Борисполя". Політик цитував статті Конституції та кричав різноманітні антивакцинаторські фрази. Поспілкувався політик й з представником європейської авіакомпанії, який швидко зрозумів, що жодного сенсу в його висловах немає, а через австрійський кордон Ковальчука не пропустять. Він попросив депутата покинути аеропорт і звернувся до поліцейського з вимогою вивести Ковальчука за межі будівлі. Дивіться відео скандалу, який вчинив невакцинований депутат Київради Михайло Ковальчук: Суд виправдав доґхантера Святогора 29 листопада апеляційний суд Києва виправдав одного з найвідоміших шкуродерів України Олексія Святогора. Активісти підозрюють зловмисника у жорстокому вбивстві понад 500 безпритульних тварин. Втім, служителі Феміди вже вдруге назвали недостатніми докази проти доґхантера. Справа, про яку йдеться, стосувалася пропаганди насильства над тваринами. У соцмережах Святогор поширював контент із закликами до знищення чотирилапих. Через скандальне рішення щодо доґхантера активісти запалили під судом фаєри. Представники спільноти зоозахисників обіцяють подати касацію. Дивіться відео акції протесту проти виправдання доґхантера Святогора Спроба самовбивства у метро Києва 2 грудня о 17:25 на станції метро "Палац Україна" молода жінка спробувала накласти на себе руки. Пасажирка стояла у натовпі та чекала на прибуття поїзду. Згодом вона стрибнула на колії. Жінка дивом вижила, хоча її на чималій швидкості вдарив поїзд. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли постраждалу між першим та другим вагонами. Аби дістати її, правоохоронцям довелося знеструмлювати рейку. Рятувальники досить пролізли під вагон та закріпили потерпілу на ношах. Потім її витягли на поверхню та винесли на вулицю. Пасажирку госпіталізували до лікарні. Наразі про її стан нічого невідомо. Дивіться відео стрибку жінки під потяг метро у Києві (18+):

У транспорті Києва впровадять систему розрахунків банківськими картками

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Заступник Віталія Кличка і очільник цифрової трансформації Києва Петро Оленич розповів про наміри посадовців впровадити у столиці можливість сплати за проїзд за допомогою банківських карток чи смартфона.

Настільки потрібна для киян послуга працюватиме вже у першому кварталі 2022 року.

Чиновники кажуть, що транспортна картка при цьому залишиться альтернативою оплати за проїзд, оскільки вона здатна забезпечити можливість безперебійного розрахування за поїздки у разі надзвичайних ситуацій, коли банківські послуги можуть бути недоступними.