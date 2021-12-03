У Києві попрощалися з колишнім мером столиці Олександром Омельченком. Молодики потрощили приміщення бару "Хвильовий". Солиця готується до святкувань Нового року та Різдва. Читайте головні новини Києва за 29 листопада – 3 грудня.
Вікно закладу після погрому / Фото з інстаграму hvlv_kyiv
Надзвичайний інцидент стався ввечері 26 листопада, однак він набув розголосу лише цього тижня. Група невідомих молодиків увірвалася до відомого своєю толерантністю до представників ЛГБТ+ бару. Чоловіки потрощили вікна та розпорошили у приміщенні сльозогінний газ.
Відвідувачі закладу кажуть, що коли вони зверталися до правоохоронців із закликами про допомогу, у поліції радили їм "стати адекватними". Втім, згодом екіпажі патрульних та слідчі все ж таки приїхали до "Хвильового".
Правоохоронці затримали 12 нападників та відкрили справу щодо хуліганства. Через кілька годин всіх учасників подій відпустили.
У барі зазначили, що напади на заклад вже відбувалися, однак за них нікого не покарали. Крім того, у "Хвильовому" підкреслили, що не збираються закриватися.
Прощання з Омельченком
У Києві поховали Олександра Омельченка / Фото Валентини Поліщук
Вдень 29 листопада у Києві на Байковому кладовищі поховали ексмера столиці Олександра Омельченка. Політичного діяча у відставці не стало 25 листопада через ускладнення COVID-19.
Жалобна церемонія почалася у колонній залі КМДА. На неї прибула чимала кількість людей, однак всередину пускали лише невеликі групи та за наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифікату вакцинації.
Поховали Омельченка під гімн України.
Дивіться відео з поховання ексмера Києва Олександра Омельченка:
У транспорті Києва впровадять систему розрахунків банківськими картками
Заступник Віталія Кличка і очільник цифрової трансформації Києва Петро Оленич розповів про наміри посадовців впровадити у столиці можливість сплати за проїзд за допомогою банківських карток чи смартфона.
Настільки потрібна для киян послуга працюватиме вже у першому кварталі 2022 року.
Чиновники кажуть, що транспортна картка при цьому залишиться альтернативою оплати за проїзд, оскільки вона здатна забезпечити можливість безперебійного розрахування за поїздки у разі надзвичайних ситуацій, коли банківські послуги можуть бути недоступними.