У Києві почалася підготовка до свят

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29 листопада у столиці почали активно готуватися до Дня святого Миколая, Нового року та Різдва. На Софійській площі почали монтаж головної ялинки України, а біля Офісу президента – резиденцію святого Миколая та ковзанку.

Згідно з планами місцевої влади, у столиці побудують 14 новорічних локацій. Запрацюють вони з 16 грудня, однак офіційне відкриття відбудеться 19 числа, на День святого Миколая. Триватимуть свята до Водохреща.

На Софійській площі облаштують кілька фотозон та дитячих забавок, музей новорічних прикрас та сцену. На підході до ялинки працюватиме тематичний зимовий ярмарок.

Крім того, навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працюватиме льодова ковзанка.

Годуватимуть киян та гостей міста на Володимирському проїзді. Цьогоріч продаватимуть лише їжу у стилі "стрит-фуд".

Скандал з депутатом-антивакцинатором у "Борисполі"

Зверніть увагу Фейки про пандемію і "цитати" Каддафі: у поліклініці Києва розклеїли антивакцинаторські заклики

30 листопада в аеропорту "Бориспіль" оскандалився депутат Київради від "Батьківщини" Михайло Ковальчук. Політик хотів вилетіти до Відня літаком Austrian airlines, але не мав сертифікату про вакцинацію. Крім того, він не вдягнув медичну маску.

Коли Ковальчука відмовилися обслуговувати та надавати йому посадковий талон, той почав емоційно сваритися з персоналом "Борисполя". Політик цитував статті Конституції та кричав різноманітні антивакцинаторські фрази.

Поспілкувався політик й з представником європейської авіакомпанії, який швидко зрозумів, що жодного сенсу в його висловах немає, а через австрійський кордон Ковальчука не пропустять. Він попросив депутата покинути аеропорт і звернувся до поліцейського з вимогою вивести Ковальчука за межі будівлі.

Дивіться відео скандалу, який вчинив невакцинований депутат Київради Михайло Ковальчук:

Суд виправдав доґхантера Святогора

29 листопада апеляційний суд Києва виправдав одного з найвідоміших шкуродерів України Олексія Святогора. Активісти підозрюють зловмисника у жорстокому вбивстві понад 500 безпритульних тварин. Втім, служителі Феміди вже вдруге назвали недостатніми докази проти доґхантера.

Справа, про яку йдеться, стосувалася пропаганди насильства над тваринами. У соцмережах Святогор поширював контент із закликами до знищення чотирилапих.

Через скандальне рішення щодо доґхантера активісти запалили під судом фаєри. Представники спільноти зоозахисників обіцяють подати касацію.

Дивіться відео акції протесту проти виправдання доґхантера Святогора

Спроба самовбивства у метро Києва

2 грудня о 17:25 на станції метро "Палац Україна" молода жінка спробувала накласти на себе руки. Пасажирка стояла у натовпі та чекала на прибуття поїзду. Згодом вона стрибнула на колії.

Жінка дивом вижила, хоча її на чималій швидкості вдарив поїзд. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли постраждалу між першим та другим вагонами. Аби дістати її, правоохоронцям довелося знеструмлювати рейку.

Рятувальники досить пролізли під вагон та закріпили потерпілу на ношах. Потім її витягли на поверхню та винесли на вулицю. Пасажирку госпіталізували до лікарні.

Наразі про її стан нічого невідомо.

Дивіться відео стрибку жінки під потяг метро у Києві (18+):