Головні новини Києва за 29 листопада – 3 грудня:

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Напад на бар "Хвильовий"

напад на бар
Вікно закладу після погрому / Фото з інстаграму hvlv_kyiv

Надзвичайний інцидент стався ввечері 26 листопада, однак він набув розголосу лише цього тижня. Група невідомих молодиків увірвалася до відомого своєю толерантністю до представників ЛГБТ+ бару. Чоловіки потрощили вікна та розпорошили у приміщенні сльозогінний газ.

Відвідувачі закладу кажуть, що коли вони зверталися до правоохоронців із закликами про допомогу, у поліції радили їм "стати адекватними". Втім, згодом екіпажі патрульних та слідчі все ж таки приїхали до "Хвильового".

Правоохоронці затримали 12 нападників та відкрили справу щодо хуліганства. Через кілька годин всіх учасників подій відпустили.

У барі зазначили, що напади на заклад вже відбувалися, однак за них нікого не покарали. Крім того, у "Хвильовому" підкреслили, що не збираються закриватися.

Прощання з Омельченком

жалобна церемонія на похованні Олександра Омельченка
У Києві поховали Олександра Омельченка / Фото Валентини Поліщук

Вдень 29 листопада у Києві на Байковому кладовищі поховали ексмера столиці Олександра Омельченка. Політичного діяча у відставці не стало 25 листопада через ускладнення COVID-19.

Жалобна церемонія почалася у колонній залі КМДА. На неї прибула чимала кількість людей, однак всередину пускали лише невеликі групи та за наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифікату вакцинації.

Поховали Омельченка під гімн України.

Дивіться відео з поховання ексмера Києва Олександра Омельченка:

У транспорті Києва впровадять систему розрахунків банківськими картками

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Заступник Віталія Кличка і очільник цифрової трансформації Києва Петро Оленич розповів про наміри посадовців впровадити у столиці можливість сплати за проїзд за допомогою банківських карток чи смартфона.

Настільки потрібна для киян послуга працюватиме вже у першому кварталі 2022 року.

Чиновники кажуть, що транспортна картка при цьому залишиться альтернативою оплати за проїзд, оскільки вона здатна забезпечити можливість безперебійного розрахування за поїздки у разі надзвичайних ситуацій, коли банківські послуги можуть бути недоступними.