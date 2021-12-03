Главные новости Киева за 29 ноября – 3 декабря:
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Нападение на бар "Хвылевой"
Окно заведения после погрома / Фото из инстаграма hvlv_kyiv
Чрезвычайный инцидент произошел вечером 26 ноября, однако он получил огласку лишь на этой неделе. Группа неизвестных молодых людей ворвалась в известный своей толерантностью к представителям ЛГБТ + бара. Мужчины разбили окна и распылили в помещении слезоточивый газ.
Посетители заведения говорят, что когда они обращались к правоохранителям с призывами о помощи, в полиции советовали им "стать адекватными". Впрочем, впоследствии экипажи патрульных и следователи все же приехали в "Хвылевой".
Правоохранители задержали 12 нападавших и открыли дело о хулиганстве. Через несколько часов всех участников событий отпустили.
В баре отметили, что нападения на заведение уже происходили, однако за них никого не наказали. Кроме того, в "Хвылевом" подчеркнули, что не собираются закрываться.
Прощание с Омельченко
В Киеве похоронили Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук
Днем 29 ноября в Киеве на Байковом кладбище похоронили экс-мэра столицы Александра Омельченко. Политического деятеля в отставке не стало 25 ноября из-за осложнений COVID-19.
Траурная церемония началась в колонном зале КГГА. На нее прибыло немалое количество людей, однако внутрь пускали лишь небольшие группы и при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации.
Похоронили Омельченко под гимн Украины.
Смотрите видео с похорон экс-мэра Киева Александра Омельченко:
Суд оправдал догхантера Святогора
29 ноября Апелляционный суд Киева оправдал одного из самых известных живодеров Украины Алексея Святогора. Активисты подозревают злоумышленника в жестоком убийстве более 500 бездомных животных. Впрочем, служители Фемиды уже второй раз назвали недостаточными доказательства против догхантера.
Дело, о котором идет речь, касалось пропаганды насилия над животными. В соцсетях Святогор распространял контент с призывами к уничтожению четвероногих.
Из-за скандального решения по догхантеру активисты зажгли под судом файеры. Представители сообщества зоозащитников обещают подать кассацию.
Смотрите видео акции протеста против оправдания догхантера Святогора
Попытка самоубийства в метро Киева
2 декабря в 17:25 на станции метро "Дворец Украина" молодая женщина попыталась покончить с собой. Пассажирка стояла в толпе и ждала прибытия поезда. Потом она прыгнула на колеи.
Женщина чудом выжила, хотя ее на немалой скорости ударил поезд. Прибывшие на место спасатели нашли пострадавшую между первым и вторым вагонами. Чтобы достать ее, правоохранителям пришлось обесточивать рельсы.
Спасатели достаточно пролезли под вагон и закрепили пострадавшую на носилках. Затем ее вытащили на поверхность и вынесли на улицу. Пассажирку госпитализировали в больницу.
Сейчас о ее состоянии ничего неизвестно.
Смотрите видео прыжка женщины под поезд метро в Киеве (18+):
В транспорте Киева внедрят систему расчетов банковскими картами
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Заместитель Виталия Кличко и глава цифровой трансформации Киева Петр Оленич рассказал о намерениях чиновников внедрить в столице возможность оплаты за проезд с помощью банковских карт или смартфона.
Столь нужная для киевлян услуга будет работать уже в первом квартале 2022 года.
Чиновники говорят, что транспортная карта при этом останется альтренативой оплаты за проезд, поскольку она способна обеспечить возможность бесперебойного расчета за поездки в случае чрезвычайных ситуаций, когда банковские услуги могут быть недоступны.