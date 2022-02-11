"Показати усьому світові": у столиці анонсували Марш єдності за Україну
Через загрозу нового наступу російських окупантів у Києві 12 лютого відбудеться "Марш єдності за Україну". Хода стартує о 14:00 від парку Шевченка.
Охочих взяти участь кличуть збиратися за адресою Володимирська вулиця, 62. Організаторами події стали одеський активіст Сергій Стерненко та молодіжний рух "Гонор".
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Що брати з собою на марш
Організатори зазначили, що таким чином хочуть продемонструвати здатність українців об'єднуватися та чинити опір. Вони закликають брати з собою на марш синьо-жовту символіку.
У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Клич друзів та родичів. Маємо вийти усі! Побачимось!,
– повідомили в анонсі події.
"Марш єдності" у Харкові
На "Марш єдності" у Харкові 5 лютого прийшли приблизно 5 тисяч людей. Люди йшли колоною та розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. У такий спосіб вони демонстрували, що Харків є українським містом і готовий протистояти окупантам. Міська влада Харкова не рекомендувала проводити марш через загрозу терактів.Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам сказав, що Москва може спробувати окупувати Харків. Це стало б початком повномасштабного вторгнення.