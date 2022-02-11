Охочих взяти участь кличуть збиратися за адресою Володимирська вулиця, 62. Організаторами події стали одеський активіст Сергій Стерненко та молодіжний рух "Гонор".

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Що брати з собою на марш

Організатори зазначили, що таким чином хочуть продемонструвати здатність українців об'єднуватися та чинити опір. Вони закликають брати з собою на марш синьо-жовту символіку.

У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Клич друзів та родичів. Маємо вийти усі! Побачимось!,

– повідомили в анонсі події.

"Марш єдності" у Харкові

На "Марш єдності" у Харкові 5 лютого прийшли приблизно 5 тисяч людей. Люди йшли колоною та розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. У такий спосіб вони демонстрували, що Харків є українським містом і готовий протистояти окупантам. Міська влада Харкова не рекомендувала проводити марш через загрозу терактів.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам сказав, що Москва може спробувати окупувати Харків. Це стало б початком повномасштабного вторгнення.